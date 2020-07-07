Радиоактивный вертолет из Германии задержали во Владивостоке
Уровень гамма-излучения машины превысил 5 микрозивертов в час.
© Фото: пресс-служба Дальневосточного таможенного управления
Российские таможенники в порту Владивостока задержали вертолет из Германии с превышением нормы радиации в 55 раз.
«Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании», - рассказала пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.
Отмечается, что уровень гамма-излучения машины превысил 5 микрозивертов в час. Его источником оказались редуктор и крышка редуктора хвостового винта. Радиоактивные части подлежат обратному вывозу.