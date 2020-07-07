В Москве еще 2 066 пациентов вылечились от коронавируса
Всего за время распространения COVID-19 врачи вылечили 159 718 жителей столицы.
© Фото: Тимур Батыршин, РИА Новости
За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели еще 2 066 пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 066 пациентов», - сказала она.
По словам заммэра, в Москве количество выздоровевших продолжает увеличиваться и на данный момент достигло 159 718 человек.
Всего за время распространения коронавируса в России было диагностировано 687 862 случая заражения, в мире - 11 620 096.