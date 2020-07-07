СМИ: шесть человек задержали в Крыму по подозрению в участии в «Хизб ут-Тахрир»*

В Крыму задержали шесть человек по подозрению в участии в группировке «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Проведены обыски. Задержаны шесть человек», - отметил адвокат.

По информации РИА Новости, обыски были проведены в четырех районах Крыма. Их провели сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму в присутствии адвокатов.

* «Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.