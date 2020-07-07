Кабмин РФ обсудит выделение средств сотрудникам Минздрава, помогающим бороться с коронавирусом
Правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву на финансовую поддержку медработников, занимающихся лечением пациентов с COVID-19.
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Правительство РФ собирается обсудить вопрос материального стимулирования сотрудников Минздрава России, которые организовывают мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Если соответствующий законопроект будет принят, это даст право кабинету министров обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России.
Ранее члены правительства РФ одобрили выделение средств Минздраву для финансовой поддержки медработников, которые принимают участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых уже выявлена инфекция коронавируса, или лицам из групп риска заражения COVID-19.