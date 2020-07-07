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Киев раздумывает над введением миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Анна Берестовая
00:50 07.07.2020
Украинские власти указали, что Организация имеет полное юридическое право на введение своих представителей на территорию ДНР и ЛНР.
Киев раздумывает над введением миротворцев ОБСЕ в Донбасс
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

В настоящее время в Киеве рассматривается возможность введения миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на территорию Донбасса. Соответствующую информацию сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Это один из возможных вариантов», - отметил вице-премьер в эфире телеканала ICTV.

Согласно информации украинских властей, ОБСЕ имеют мандат, подтверждающий юридическое право организации на введение миротворцев.

Решение относительно данного политического инструмента в Киеве еще не принято, однако он рассматривается как с большой вероятностью приемлемый для донбасской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение относительно разрешения конфликта между Киевом и ЛНР и ДНР. По словам лидера РФ, альтернативы прямому диалогу в данной ситуации не существует.

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