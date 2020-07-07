Астрономы открыли новый источник углерода во Вселенной

Астрономы определили, что находящиеся в нашей и других галактиках звезды класса белых карликов могут быть значимым источником углерода, являющегося основой известных человечеству форм жизни.

Результаты соответствующего исследования были размещены в журнале Nature Astronomy.

Белыми карликами, плотными медленно затухающими и охлаждающимися небесными телами, становятся около 90 процентов всех звезд.

По предположению ученых, перед полным сгоранием такие звездные остатки выбрасывают богатый химическими соединениями звездный ветер, содержащий, в частности, углерод ,который синтезируется в недрах космического тела на финальных стадиях существования. Существует вероятность, что важность данного источника углерода для зарождения жизни была столь же велика, как роль выбросов при взрывах сверхновых.

Исследователи предполагают, что на синтез углерода способны звезды, в полтора и более раза превышающие в размерах Солнце.

Ранее ученые из калифорнийской лаборатории Слак установили и воссоздали особые условия, при которых углерод преобразуется в алмаз кристаллического строения.