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Едем к белым медведям: в Мурманске открылся центр РГО для организаций путешествий в Арктику

Михаил Аброськин
00:27 07.07.2020
С Мурманска, российского незамерзающего порта за полярным кругом, начинаются большинство экспедиций в высокие широты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Формальности позади. В Мурманске официально открыт экспедиционный центр Русского географического общества. Он появился на месте бывшего санатория. Теперь это - отправная точка для путешествий в Арктику.

Северный край Кольского полуострова - едва ли не единственное место в российском Заполярье, куда за несколько часов можно добраться на легковом автомобиле. Дальше - только Северный Ледовитый океан и арктические льды. Поэтому чтобы отправиться туда, нужен не только крепкий характер, но и хорошая подготовка.

Каждый год небольшая яхта «AlterEgo» отправляется к северным архипелагам. Ученые собирают данные о белых медведях, птицах и других обитателях берегов Ледовитого океана. Понимание того, как устроена экосистема, позволяет человеку не нарушить своим присутствием природный баланс. Но благодаря тем же исследованиям очевидно стало, что Арктике угрожает опасность.

Пластиковые бутылки, банки, трубы, ведра - это все то, что выкинул на берег шторм. И если вот эти деревяшки и металлические гвозди съест морская соль, то вот пластик почти не разлагается и представляет собой реальную угрозу здоровью Арктики.

Ежегодно на уборку арктических архипелагов отправляются сотни волонтеров. Большее внимание уделяют бывшим полярным базам - это самые захламленные места. Часть территорий уже полностью очищена, но впереди у добровольцев еще много работы.

А еще российская Арктика - это самый короткий водный маршрут из Европы в Азию. Считается, что он слишком суров и пройти там могут лишь ледоколы. Но международная команда тримарана «Циндао-Китай» поставила мировой рекорд и доказала обратное. На легкой яхте и только под парусом моряки добрались от Мурманска до Китая всего за две недели.

Чтобы сделать Арктику еще доступнее, Мурманское отделение Русского географического общества открыло экспедиционный центр. Бывший пансионат станет отправной точкой для путешественников и ученых полярников.

«Если вы ученый, то вы найдете здесь базу, на основе которой вы сможете двинуться дальше. А если вы турист, вы приезжаете в Мурманскую область, то вам будет предложен тур, чтобы съездить в интересные места», - говорит руководитель Мурманского отделения РГО Денис Моисеев.

Руководители центра уверены, популяризация Арктики и арктических исследований пойдет на пользу не только науке, но и поможет людям во всем мире увидеть, как красива Земля, и одновременно с тем насколько хрупка эта красота. Но Северный Ледовитый океан все еще остается неизведанной территорией. А значит новым экспедициям - быть.

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