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СМИ: умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Кирилл Васин
09:48 06.07.2020
Причина смерти композитора не сообщается.
СМИ: умер итальянский композитор Эннио Морриконе
© Фото: Roberto Monaldo.Lapress, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер сегодня, 6 июля, в Риме. Причина смерти композитора не сообщается. Ему был 91 год. Об этом сообщает Trieste Cafe.

С 1946 года композитор написал более 100 классических произведений. За свою карьеру Морриконе получил три премии «Грэмми», четыре премии «Золотой глобус», шесть BAFTA, два «Оскара» и множество других наград. Было продано более 70 миллионов пластинок с его произведениями.

Морриконе написал музыку более чем к 450 фильмам, в том числе кассовым картинам «Хороший, плохой, злой» и «Омерзительная восьмерка» Тарантино, за которую в 2016 году он получил «Оскар» и «Золотой глобус». Также композитор был награжден «Оскаром» в 2007 году за вклад в киноискусство.

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