Немецкие СМИ предрекли Украине банкротство
Немецкое издание предполагает, что демарш Смолия является знаком недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому и может поставить под сомнение финансовую стабилизацию экономики страны.
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Обозреватель немецкой финансовой газеты Handelsblatt убежден, что Украине грозит банкротство из-за отставки руководителя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Он написал заявление об отставке 1 июля, объяснив свой шаг «систематическим давлением на банк». Верховная рада уволила главу НБУ 3 июля.
Согласно материалу Handelsblatt, из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, при помощи которых Украина собиралась гасить миллиардные долги перед зарубежными кредиторами. Теперь стране грозит банкротство.
Издание предполагает, что демарш Смолия является знаком недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому и может поставить под сомнение финансовую стабилизацию экономики страны.