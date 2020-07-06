Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкие СМИ предрекли Украине банкротство

Кирилл Васин
09:20 06.07.2020
Немецкое издание предполагает, что демарш Смолия является знаком недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому и может поставить под сомнение финансовую стабилизацию экономики страны.
Немецкие СМИ предрекли Украине банкротство
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Обозреватель немецкой финансовой газеты Handelsblatt убежден, что Украине грозит банкротство из-за отставки руководителя Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Он написал заявление об отставке 1 июля, объяснив свой шаг «систематическим давлением на банк». Верховная рада уволила главу НБУ 3 июля.

Согласно материалу Handelsblatt, из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, при помощи которых Украина собиралась гасить миллиардные долги перед зарубежными кредиторами. Теперь стране грозит банкротство.

Издание предполагает, что демарш Смолия является знаком недоверия президенту Украины Владимиру Зеленскому и может поставить под сомнение финансовую стабилизацию экономики страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2020, 18:04
Из-под завалов ТЦ в Кировской области извлекли тела трех человек
Дата06.07.2020, 05:05
Выдержали оборону: военные ЦВО уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника
Дата05.07.2020, 22:28
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2019/2020, обыграв «Краснодар»
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:18 ОПК
Самый мощный в мире: строительство ледокола «Россия» началось на судоверфи «Звезда»
10:08 Спорт
Видео
Шампанское и победа: «Зенит» показал кадры из чемпионской раздевалки
08:24 В стране и мире
Видео
В МЧС показали кадры с места крушения частного вертолета под Ростовом
07:40 В стране и мире
Самую длинную пещеру обнаружили в Подмосковье
06:53 В стране и мире
Видео
Кемерово засыпало градом: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Орейро опубликовала первое видео с русскими субтитрами
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
«Картошка-мутант» шокировала вернувшуюся с карантина жительницу Франции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.