В России снизился уровень крайней бедности

По данным на 2019 год, в России снизилась доля граждан, чьи доходы составляют менее половины прожиточного минимума, что позволяет назвать их людьми, живущими в крайней бедности. В 2019 году она составила 1,9% против 2,1% годом ранее.

В то же время, в половине регионов страны данный показатель не превышает 1,6%, что позволяет назвать проблему достаточно редкой и решаемой в том числе на личном уровне.

Также отмечается тенденция на сокращение числа граждан, живущих за чертой бедности: если в 2018 году их доля составляла 12,9% от общего числа россиян, то в 2019-м она уменьшилась до 12,3%, говорится в исследовании РИА Новости.