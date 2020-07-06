В МЧС показали кадры с места крушения частного вертолета под Ростовом

В МЧС показали кадры с места крушения частного вертолета Ми-2 под Ростовом, в котором погиб один человек и пострадал еще один.

Вертолет находится в воде рядом с берегом. Машина сильно пострадала, ее корпус искорежен. Хвостовая часть вертолета практически полностью отделилась от корпуса.

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Инцидент произошел в поселке Кирсалово. По предварительной информации, экипаж вертолета принял решение о посадке из-за отказа двигателя.