В МЧС показали кадры с места крушения частного вертолета под Ростовом
Машина сильно пострадала, ее корпус искорежен.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В МЧС показали кадры с места крушения частного вертолета Ми-2 под Ростовом, в котором погиб один человек и пострадал еще один.
Вертолет находится в воде рядом с берегом. Машина сильно пострадала, ее корпус искорежен. Хвостовая часть вертолета практически полностью отделилась от корпуса.
Инцидент произошел в поселке Кирсалово. По предварительной информации, экипаж вертолета принял решение о посадке из-за отказа двигателя.