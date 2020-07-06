Малообеспеченные семьи предложили освободить от платы за детский сад

Малообеспеченные российские семьи предложили освободить от платы за детский сад. Соответствующее обращение в правительство РФ и Госдуму направила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец.

По ее мнению, от платы за ясли и детский сад следует освободить семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов.

Волынец считает, что данная мера поможет поддержать российские семьи в период коронавируса. Ее следует установить на постоянной основе с момента введения режима самоизоляции, передает RT.

Ранее Ирина Волынец предложила ввести новые меры поддержки родителей детей-инвалидов. Она считает, что им следует сохранить выплаты на ребенка, которые по действующему законодательству отменяются, если у родителя есть оплачиваемая работа.