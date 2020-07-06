Один человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 под Ростовом

Один человек погиб и один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-2 под Ростовом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Кирсалово. По предварительной информации, экипаж вертолета принял решение о посадке из-за отказа двигателя.

На месте происшествия работают 17 человек и 5 единиц техники, из них от МЧС – 12 человек и 3 единицы техники.