По сообщению СМИ, в Британии подготовили новые санкции против граждан России и подданных Саудовской Аравии.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб должен сегодня, 6 июля, назвать фамилии тех, кто попадет в новый санкционный список. Им грозят проблемы при въезде в страну и замораживание активов.

Санкции против россиян вводят в соответствии с английским вариантом американского закона Магнитского. От Саудовской Аравии в список попадут те, кто якобы причастен к убийству в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи, передает The Financial Times.



