Кемерово засыпало градом: видео
Отмечается, что от стихии значительно пострадал Кировский район, тогда как в Центральном и Ленинском районах дождя не было вообще.
© Видео: nataliavolosenkova, natalia_6990, britney_ksu, Instagram © Фото: natalia_6990, instagram
На правобережную часть Кемерово в воскресенье, 5 июля, обрушился сильный дождь с крупным градом. Очевидцы выложили в Сеть видео буйства стихии.
На кадрах видно, как город буквально «засыпает» градом. Крупные градины бьются о стекла домов, оседают на подоконниках. Сильно пострадали посадки и урожай.
Отмечается, что от стихии значительно пострадал Кировский район, тогда как в Центральном и Ленинском районах дождя не было вообще.