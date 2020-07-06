В Гидрометцентре назвали российские курорты с самым теплым морем
Сильнее всего вода прогрелась в Евпатории, Ялте, Геленджике и Туапсе.
© Фото: Evgenii Shabanov, Russian Look, Globallookpress
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал российские курорты, в которых вода прогрелась сильнее всего.
«В Алуште температура воды 24 градуса, в Феодосии и Анапе - 25 градусов, в Евпатории и Ялте - 26 градусов», - отметил Вильфанд.
Он добавил, что в Геленджике и Туапсе вода прогрелась до 26 градусов тепла, а в Сочи – до 24-25 градусов, передает ТАСС.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России. По словам Романа Вильфанда, средняя температура в районах Крайнего Севера, в Южном и Центральном округах в следующие десять дней превысит норму на несколько градусов, вплоть до шести.