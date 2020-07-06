Восемь человек погибли после столкновения двух самолетов в США

В округе Кутенай в американском штате Айдахо над озером Кер-д'Ален столкнулись два небольших самолета. В результате катастрофы погибли восемь человек.

По словам окружного шерифа Райана Хиггинса тела двух погибших найдены, спасатели продолжают поиски остальных жертв катастрофы. Он добавил, что самолеты должны поднять со дна озера до вторника.

Следователи выясняют причины катастрофы и ищут свидетелей произошедшего. Расследованием занимаются ФАУ и Национальный совет по безопасности на транспорте, передает CNN.



