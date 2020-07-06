За первое полугодие в Москве выпало 70% годовой нормы осадков

В первом полугодии 2020 года небо в столице установило рекорд по количеству выпавших осадков. За шесть месяцев в Москве их оказалось порядка 70% от годовой нормы. Как охарактеризовали это достижение в Гидрометцентре: это на самом деле очень много.

«Это на самом деле очень много, ведь впереди еще июль и август, которые также характеризуются большим количеством осадков», - сказал научный руководитель организации Роман Вильфанд.

До этого синоптики сообщали, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве: к 9 утра 31 мая выпало 147 миллиметров осадков, а это почти три месячные нормы.