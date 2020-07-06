Вновь мирные земли: саперы разминируют пространства для земледелия в Сирии

В провинции Алеппо в Сирии в настоящее время активно ведется работа по разминированию территорий. Саперы тщательно готовятся к работе и действуют невероятно выверенно и профессионально, вед мина не прощает ошибок.

Перед работой проводится проверка приборов - наверное, самый важный элемент подготовки. От него зависит жизнь сапера. Земля здесь в буквальном смысле нашпигована металлом. Чего здесь только нет: от обломков брони и хвостовиков до неразорвавшихся снарядов, самодельных взрывных устройств и противопехотных мин. Порой за час сапер продвигается всего на пару шагов. Каждый осколок, каждую гильзу нужно выкопать, чтобы убедиться, - этот кусок железа опасности не представляет.

Когда транспортировка слишком опасна, принимают решение уничтожать объект на месте. Работа требует колоссального напряжения, которое дополняет жара +40 градусов. В толстом противоосколочном костюме за день они теряют по несколько килограммов.

«Трудно, но работаем. Нормально», - отвечает один из саперов Орбель Айвазян на вопросы об удобстве.

Здесь даже на совсем небольших территориях может скрываться огромная опасность.

«Это обычный сквер. Пятачок совсем небольшой, но мы уже нашли шесть противотанковых и противопехотных мин. Видно, что ставили специалисты. Скоро все расчистим, и тут можно будет спокойно ходить», - рассказал военнослужащий саперного подразделения сирийской армии Ахмад Осман.

Недалеко отсюда, на уже очищенной территории работают коммунальщики. Здесь часто так бывает: как только разминирование заканчивается, участок начинают приводить в порядок.

Уже безопасный участок затем передают местным властям. Это работа совместная. Саперов охраняют российские военные полицейские, а центр по примирению враждующих сторон определяет территорию, где в первую очередь требуется разминирование.

«В течение месяца было разминировано порядка 53 тысяч квадратных метров территории, найдено более 200 единиц взрывоопасных предметов. Все найденные предметы были уничтожены и мирные люди могут приступить к обработке этих земель», - заявил представитель ЦПВС Алексей Полюхович.

Но особенную гордость вызывает другая цифра. Это - ноль. Саперы за время работы в Сирии не потеряли ни одного человека, и именно это - главный показатель их профессионализма.