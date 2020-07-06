Более 670 тыс. учеников: в России напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен по русскому языку в России, который пройдет 6 и 7 июля, в этом году станет самым массовым. Как сообщили в Рособрнадзоре, его будут сдавать более 671 тысячи выпускников.

Уже в первый день проведения экзамена - 6 июля, сдавать ЕГЭ пойдут более 428 тысяч участников.

«В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах», - рассказали в пресс-службе ведомства.

3 июля Роспотребнадзор сообщил, что первые единые государственные экзамены (ЕГЭ) по информатике, географии и литературе прошли в штатном режиме без серьезных нарушений. В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса.