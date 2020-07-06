Россия оказалась в десятке самых привлекательных для инвесторов стран Европы

В 2019 году Россия оказалась девятым по привлекательности для иностранных инвестиций государством на территории Европы по данным топ-листа международной консалтинговой компании EY. Всего окончательный список ежегодного исследования включил в себя десять позиций.

За прошедший год 191 российский проект привлек долю иностранных инвесторов. Наиболее активным среди стран-инвесторов для РФ, согласно РИА Новости, оказалась Германия.

В связи с общемировым снижением темпов экономического роста и действием санкций Соединенных Штатов и Евросоюза количество инвестиций по сравнению с 2018 годом сократилось на 9%. Аналогичная ситуация фиксируется более чем у половины стран, изучавшихся для исследования.

Возглавила топ-список Франция с 1197 инвестируемыми проектами. За ней расположилась Великобритания, где иностранных инвесторов привлекли 1109 проектов. На третьей позиции оказалась Германия с 971 проектом, после которой следуют Испания, Бельгия, Нидерланды, Польша и Ирландия. На десятом месте расположилась Турция.