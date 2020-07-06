При аварии с пассажирским автобусом в Турции пострадали 17 человек

Пассажирский автобус, двигавшийся в направлении Анкары, перевернулся на северо-западе страны в районе города Гебзе. В результате ДТП в провинции Коджаэли погиб один человек.

Как сообщил местный телеканал «Хабер тюрк», в аварии погиб один человек, пострадало - 17 человек. Все они были госпитализированы. Правоохранительные органы начали расследование по факту случившегося.

До этого телеканал предупреждал о многочисленных пострадавших в результате ДТП, однако их число и подробности состояния здоровья не назывались. На месте аварии происшествия работают пожарные и медики. Движение по шоссе в направлении Анкары было полностью перекрыто.