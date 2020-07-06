Мужчина открыл стрельбу по посетителям клуба в Южной Каролине

В Соединенных Штатах Америки в одном из ночных клубов Южной Каролины мужчина открыл стрельбу по посетителям заведения прямо посреди проходящей там вечеринки.

Преступление было совершено в клубе Lavish Lounge города Гринвилл. В вечер инцидента на сцене заведения выступал хип-хоп артист Foogiano.

В результате стрельбы охранник клуба и одна из посетительниц скончались. Еще восемь человек пострадали и были доставлены с огнестрельными ранениями в медицинские учреждения. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, мужчина открыл стрельбу после адресованного ему одним их гостей обвинения в краже драгоценности.