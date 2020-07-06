Ученые из 32 стран призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Международная группа исследователей обратилась ко Всемирной организации здравоохранения с призывом признать одним из значительных факторов возможного инфицирования коронавирусом вероятность передачи заболевания через мельчайшие частицы в воздухе.

По мнению 240 ученых из 32 стран, вирус способен задерживаться в воздухе внутри помещения, а не только распространяться через крупные капли, попадающие в окружающую среду из организма носителя.

Соответствующая информация была опубликована в газете The New York Times.

В ВОЗ сочли доказательства специалистов неубедительными, однако указали, что подобную возможность можно рассматривать как имеющую место быть, и отметили спорность данных, относящихся к поднятой теме.

Ранее вирусолог указала, что SARS-CoV-2 не ослабевает в связи с повышением температуры, а спад заболеваемости, скорее всего, обуславливается усилением иммунитета в летний период и увеличением числа прогулок.