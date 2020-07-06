Минфин может расширить льготную ипотеку для многодетных семей

Министерство финансов России готовится внести поправки в законопроект «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным кредитам». Как сообщает источник в ведомстве, поправки в федеральный закон 157-ФЗ будут давать право на расширение льготной ипотеки, которой смогут воспользоваться многодетные семьи.

«Кроме того, прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки», - пишут «Известия».

К новым целям льготных кредитов могут относиться строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт. Также рассматривается вопрос об ограничениях для кредиторов, которые могут участвовать в госпрограмме поддержки семей с детьми.