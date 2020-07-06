Диетолог объяснила, как сало может помочь сбросить вес

Сало, несмотря на распространенный и неверный стереотип о его серьезном вреде для фигуры, при правильном употреблении может помочь сбросить лишний вес. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист указала, что этот продукт в сочетании с более легкими, такими как хлеб и овощи, может утолить аппетит на долгое время, что поможет отказаться от быстрых углеводов. Однако, по замечанию диетолога, стоит не забывать о высоком содержании калорий в нем и не употреблять слишком много.

«Сало – это продукт очень и очень калорийный», цитирует ее радио Sputnik.

Эксперт объяснила, что суточная доза сала для людей, склонных к полноте или имеющих высокий уровень холестерина, составляет максимум 10 граммов в день. Стандартно же можно употреблять до 30 граммов, разбивая их на несколько порций.