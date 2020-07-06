В Москве зарегистрированы 24 смерти от COVID-19 за сутки
У всех скончавшихся пациентов была также диагностирована пневмония.
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На территории Москвы за прошедшие сутки зарегистрировано 24 смерти среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех умерших была диагностирована пневмония.
Статистику заболевания предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения COVID-19.
В Штабе напомнили, что любые симптомы ОРВИ могут свидетельствовать об инфицировании коронавирусом. В случае их обнаружения необходимо воздержаться от самолечения и вызвать врача на дом ради собственной безопасности и безопасности окружающих.
В настоящее время в десятках регионов страны стартовал новый этап планомерного ослабления противоэпидемических ограничений.