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Объявлен обновленный состав правительства Франции

Анна Берестовая
23:39 06.07.2020
Новый Совет министров встретиться с действующим главой государство днем 7 июля.
Объявлен обновленный состав правительства Франции
© Фото: pixabay.com

Во Франции официально утвержден и объявлен новый состав правительства. Имена представителей государственной власти озвучил в Елисейском дворце генеральный секретарь президентской канцелярии Алексис Колер.

На прежних должностях остались министры вооруженных сил Флоранс Парли, иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, а также экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Занимаемую позицию сохранил и действующий министр солидарности и здравоохранения Оливье Веран.

Министром внутренних дел был назначен Жеральд Дарманэн, сменивший на посту Кристофа Кастанера. Министром экологического перехода стала Барбара Помпили. Розлин Башло заняла должность министра культуры, а Элизабет Борн – министра труда и занятости.

Главой министерства национального образования остался Жан-Мишель Бланке. Министр высшего образования, научных исследований и инноваций Фредерик Видаль также сохранила занимаемое место. Жаклин Гуро осталась на своей должности министра сплочения территорий Франции.

 Анник Жирарден, занимавшая пост министра заморских территорий, получила пост главы министерства по морским делам. Обновились главы министерства юстиций, сельского хозяйства и продовольствия, трансформации государственной службы и сельского хозяйства и продовольствия, которыми стали Эрик Дюпон-Моретти, Себастьян Лекорню, Амели де Моншален и Жюльен Денорманди соответственно.

Новые главы министерств Франции в полном составе встретятся с действующим президентом страны Эмманюэлем Макроном во вторник.

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