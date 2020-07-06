Слуцкий: Москва адекватно и взвешенно ответит на новые санкции Лондона

Новые санкции, введенные правительством Великобритании по делу Сергея Магнитского против России, являются еще одним шагом со стороны Лондона в сторону деградации российско-британских отношений. Ответ Москвы на действия властей Соединенного Королевства будет взвешенным и адекватным. Об этом заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге», - заявил депутат.

Как пояснил Слуцкий, любые рестрикции, которые делаются в обход ООН, являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии. Депутат добавил, что ни одно государство еще не свернуло со своего пути только лишь потому, что США или Великобритания размахивают «санкционной дубинкой».

«В случае с Россией это никогда не работало и работать не будет, тем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны», - отметил Слуцкий.

Леонида Слуцкого поддержала и член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Депутат отметила, что Лондон продолжает гнуть свою линию, выдвигая в адрес России новые и новые бездоказательные и бессмысленные обвинения.

А больше всего депутата возмутил тот факт, что Великобритания соотнесла дело Сергея Магнитского с историей саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого за свою оппозиционную деятельность. Панина назвала это циничным и пропагандистским трюком, который был сделан для того, чтобы ввести людей в заблуждение, что и Магнитского убили якобы по политическим мотивам.