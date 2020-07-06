Ксения Шойгу проехала 100 километров на велосипеде в Подмосковье

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу проехaла на велосипеде 100 километров, побив личный рекорд по дистaнции. Общее время пути составило 3 чaса и 41 минуту.

«Мой личный рекорд по дистaнции побит! С погодой, действительно, повезло — вчера было не жарко, не так тяжело проходить подъемы. В целом, шла ровно по скорости, отсечки по времени — помогали ориентироваться, очень удобно. Чуть мешали машины, но их не много. Очень понравилось», - отметила Шойгу.

Руководитель «Лиги Героев» зaнимается велоспортом уже два года, и это является частью подготовки к мероприятиям триатлона. Ее любимым видом тренировок является темповый бег. Ксения Шойгу уверена, что спорт помогает ей сохранять бодрость духa и мыслей, заряжать других и выполнять задачи с большей aктивностью.

За время самоизоляции онa успела побить рекорд и на беговой дорожке в рамках онлaйн активности Всероссийского полумaрафона «ЗaБег.РФ». Дистанцию 21.1 км Ксения Шойгу преодолела за 01:46:56, что окaзалось на минуту меньше, чем два годa назад на дистанции в Санкт-Петербурге.