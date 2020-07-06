Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Адвокат Ефремова: защита собрала достаточное количество доказательств невиновности артиста

Ирина Егорова
22:53 06.07.2020
Недавно адвокат актера Эльман Пашаев сделал заявление, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один.
Адвокат Ефремова: защита собрала достаточное количество доказательств невиновности артиста
© Фото: Пресс-служба Таганского суда РИА Новости

Защита актера Михаила Ефремова сообщила, что имеет достаточное количество доказательств невиновности артиста. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Задача адвоката собирать доказательства, я этим занимался, я собрал достаточно доказательств о его невиновности», - отметил он.

По его словам, он убеждал своего подзащитного не признавать вину, подождать оценки суда собранных доказательств.

«Если мы поймем, что наши доказательства необоснованы и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», - сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Пашаев сделал заявление, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один. Напомним, что авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм в больнице. Артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также были найдены следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.07.2020, 23:43
Слуцкий: Москва адекватно и взвешенно ответит на новые санкции Лондона
Дата06.07.2020, 18:05
День огня: «Грады», «Акации» и «Мста-Б» выжигают полигон в Челябинской области
Дата05.07.2020, 22:28
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2019/2020, обыграв «Краснодар»
Дата06.07.2020, 16:16
Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:43 В стране и мире
Слуцкий: Москва адекватно и взвешенно ответит на новые санкции Лондона
22:14 В стране и мире
Видео
Полиция проводит проверку после угроз пьяной матери убить своих детей
20:16 В стране и мире
Видео
Росгвардия пресекла потасовку с участием Сергея Полонского в Москва-Сити: видео
19:31 В стране и мире
Видео
Следствие завершило предварительное расследование в отношении Ефремова
19:16 В стране и мире
Суд арестовал замминистра Минобрнауки Лукашевич до 16 августа
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Коклюшкин ответил на обвинения в оскорблении жены Петросяна
Видео
Воспаление лимфоузлов и сепсис: названы симптомы бубонной чумы
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.