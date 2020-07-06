Адвокат Ефремова: защита собрала достаточное количество доказательств невиновности артиста

Защита актера Михаила Ефремова сообщила, что имеет достаточное количество доказательств невиновности артиста. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Задача адвоката собирать доказательства, я этим занимался, я собрал достаточно доказательств о его невиновности», - отметил он.

По его словам, он убеждал своего подзащитного не признавать вину, подождать оценки суда собранных доказательств.

«Если мы поймем, что наши доказательства необоснованы и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться», - сказал Пашаев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Пашаев сделал заявление, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один. Напомним, что авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм в больнице. Артист в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также были найдены следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.