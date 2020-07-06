«Россия утратила доверие к США»: Рябков об итогах переговоров по Договору по открытому небу

РФ утратила доверие к США как к контрагенту, его надо восстанавливать тактикой малых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков,

«Мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту», - прокомментировал прошедшую 6 июля в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу, которая была созвана после решения США покинуть договор.

По его словам, в последнее время то, что «демонтируется и отправляется на свалку истории американцами», все больше попадают договоры и соглашения. Рябков в эфире «Известия ТВ» назвал такое развитие событий «печальным».

О выходе из Договора по открытому небу президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Он принял данное решение в одиночку, не посовещавшись с Конгрессом. По версии Вашингтона, поводом к принятию данного решения, послужили неоднократные нарушения Договора со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется «Открытым небом» как инструментом «военного принуждения». В российском МИД на следующий день после выхода США из соглашения заявили, что будут рассматривать новые договоренности с Вашингтоном только на взаимной основе - любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Договор по открытому небу - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. Был подписан в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Согласно документу, страны-участники могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, а также использовать фото- и видеосъемку.