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Для души и тела: в Петербурге открываются музеи и фитнес-центры

Анна Берестовая
02:23 06.07.2020
Закрытыми для посетителей пока останутся лишь заведения, находящиеся в зданиях торговых центров.
Для души и тела: в Петербурге открываются музеи и фитнес-центры
© Фото: Jens Kalaene, dpa, Globallokpress

На территории Санкт-Петербурга начиная с 6 июля вновь откроют свои двери посетителям фитнес-центры, бассейны, музеи и выставочные залы, а также крупные магазины, площадь которых превышает 400 метров.

Смягчение противоэпидемических ограничений пока не затронет лишь заведения, располагающиеся внутри зданий торговых центров. Функционирование заведений будет предполагать полное соблюдение рекомендаций, сформированных Роспотребнадзором.

Сотрудники и посетители должны будут проходить обязательную термометрию и придерживаться перчаточно-масочного режима. Такую информацию сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

С понедельника гостей уже будут ждать многие музеи, в частности – Петропавловская крепость.

Через каждые 5-6 часов в помещениях будет проводиться специальная уборка с дополнительной обработкой отдельных зон.

В бассейнах и залах возможно будет заниматься лишь по предварительной записи, а также соблюдении дистанции между посетителями минимум в стандартные полтора метра.

Ранее сообщалось, что в Московской области также с понедельника будут открываться детские сады.

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