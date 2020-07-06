Террористы обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* обстреляла населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в Дамаске и Хасеке.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции и армейской авиации.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России