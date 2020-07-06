Полиция проводит проверку после угроз пьяной матери убить своих детей
Поводом для возникновения угроз может служить семейная ссора.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве по адресу улица Главмосстроя, 4 корпус 2 предположительно пьяная мать закрылась в квартире и угрожает убить себя и детей.
На месте находились сотрудники МЧС, которым женщина дверь не открывала.
В ГУ МВД сообщили «Звезде», что она задержана доставлена в районный отдел, проводится проверка. Причиной возникновения угроз является семейный скандал.
Возле дома также дежурила карета скорой помощи. Госпитализация никому не понадобилась.