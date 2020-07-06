Прокуратура Башкирии начала проверку по факту обнаружения медотходов от лечения COVID-больных
На месте также работают сотрудники Роспотребнадзора и Минэкологии.
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Медицинские ампулы, использованные шприцы, капельницы, защитные костюмы, маски, истории болезней пациентов были обнаружены в ангаре в Башкирии.
Захоронением медицинских отходов занитересовалась прокуратура, Роспотребнадзор и экологи.
Сотрудники прокуратуры Башкирии проводят проверку по факту обнаружения медицинских отходов в гараже, предположительно, использованных Туймазинской центральной райбольницей при лечении больных с коронавирусом.
Объяснением существования опасной «свалки» может стать недобросовестность подрядной организации, которая должна была утилизировать больничные отходы.