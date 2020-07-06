Один турист пострадал, двое погибли: ураган обрушился на палаточный лагерь в Красноярском крае

В Красноярском крае выросло число погибших в палаточном лагере на берегу озера Маслеево. Сильный ветер и гроза обрушили вековые сосны на домики, палатки и машины. В одном из расплющенных автомобилей спала женщина с ребенком, но ему удалось выбраться. Также деревом придавило пожилого мужчину, который позже умер в больнице.

Из-под завалов извлекли живыми еще несколько человек. Около пяти человек получили травмы, в том числе 14-летний подросток. Разрушены непогодой остались около 20 машин и 10 палаток, сообщает МЧС по Красноярскому краю в Facebook.

О том, что на озеро надвигается мощный шторм, заранее сообщало МЧС, но руководство базы отдыха проигнорировало предупреждение.