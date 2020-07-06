Музеи, детские сады и пляжи: как регионы снимают ограничения по коронавирусу

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу начался сегодня в десятках регионов. В Ростовской области, где сейчас 35-градусная жара, открыли пляжи и бассейны. В Подмосковье с 6 июля заработали детские сады. А Петербург вновь становится культурной столицей - выставочные залы и музеи вновь принимают посетителей.

Объекты культуры открываются с некоторыми ограничениями, посетители должны быть в масках, а в помещениях должна проводиться обязательная дезинфекция. Также в Санкт-Петербурге возобновили работу бассейны, фитнес-центры и магазины.