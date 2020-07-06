Минтруд: более 26 миллионов семей с детьми до 16 лет получили июльские выплаты

Июльские выплаты на детей от 0 до 16 лет перечислены родителям 26 миллионов детей, сообщили в Минтруде.

Уточняется, что выплата по 10 тысяч рублей автоматически, без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой», - заявил глава ведомства Антон Котяков сообщается на сайте министерства.

Ранее глава государства распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, как меру поддержки из-за ситуации с пандемией коронавируса. Порядок получения выплат власти упростили специально, чтобы родители не тратили время на сбор справок и другую бумажную бюрократию. Достаточно только заполнить заявление на сайте Госуслуг. С 1 июня на каждого ребенка до 16 лет один из родителей получает единовременное пособие - 10 тысяч рублей. С 1 июля автоматически выплачивается столько же.

Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября