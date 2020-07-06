Очевидцы приняли разгерметизацию газопровода под Дзержинском за падение самолета

Очевидцы приняли разгерметизацию газопровода под Дзержинском за падение легкомоторного самолета, сообщили в в ЦУКС ГУМЧС России по Нижегородской области.

Очевидцы сообщили о падении воздушного судна, предварительно Ан-2, на Игумновском шоссе в Дзержинске поступило в 16.38. По прибытию первых подразделений видимых разрушений не было обнаружено. В результате информация о падении самолета не подтвердилась.

Было установлено, что в указанном месте произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим выходом газа без возгорания.

В ведомстве уточнили, что инцидент не предоставляет угрозы для жителей и потребителей газа.