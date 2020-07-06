Росгвардия пресекла потасовку с участием Сергея Полонского в Москва-Сити: видео

Росгвардия и служба безопасности Башни Федерация в Москва-Сити пресекли драку с участием основателя девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского. Он попытался устроить несанкционированное массовое мероприятие в Башне Федерация, а также встуил в словесную перепалку, а потом в драку с обманутым дольщиком «Кутузовской мили».

По итогам инцидента на Полонского было написано заявление в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в 2017 году Полонский получил пять лет за мошенничество при строительстве комплекса «Кутузовская миля», но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу.