Почти 148 миллиардов рублей: оценен ущерб от разлива топлива в Норильске

Разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В компании «Норникель» причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. Владимир Путин ранее поручил принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.

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