Почти 148 миллиардов рублей: оценен ущерб от разлива топлива в Норильске
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, в почти 148 миллиардов рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в группу «Норникель»).
«В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей», — говорится в сообщении.
Разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В компании «Норникель» причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты. Владимир Путин ранее поручил принять законодательные меры для предотвращения подобных инцидентов.