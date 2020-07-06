«Вызывает возмущение»: в посольстве РФ ответили на британский санкционный список с Бастрыкиным

В посольстве РФ ответили на введенные британским правительством санкции против ряда российских должностных лиц в связи с делом о гибели в 2009 году С.Л. Магнитского.

«Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей», - сказано на сайте посольства РФ в Великобритании.

Дипмиссия оставляет за собой право на ответ в связи с включением Бастрыкина и еще 25 должностных лиц в список санкций. Также туда могут попасть те, кого сочтут причастными к смерти юриста Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.