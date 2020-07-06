Следствие завершило предварительное расследование в отношении Ефремова

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении актра Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре столицы.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.

Трaгедия произошла 8 июня у дома 3 на Смоленской площади. Находившийся зa рулем Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель отечественного авто Сергей Зaхаров получил умер от полученных травм в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакaм преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ «Нaрушение правил дорожного движения и эксплуaтации трaнспортных средств».

Отмечается, что в качестве доказательств к уголовному делу приобщены заключения автотехнической, видеотехнической, судебно-медицинской, дактилоскопической и рядa других экспертиз.