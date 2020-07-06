Суд арестовал замминистра Минобрнауки Лукашевич до 16 августа

Суд отправил под домашний арест замминистра Минобрнауки Марину Лукашевич до 16 августа. При этом защита просила отпустить чиновницу под залог в 8 миллионов рублей. В то же время сама Лукашевич своей вины не признает и заявляет о невиновности.

В результате преступных действий у Минобрнауки было похищено 50 миллионов рублей.

По данным полиции, четыре года назад министерство заключило госконтракты на развитие научных и образовательных проектов с коммерческой организацией «Центр развития науки», созданной специально Поповым, сообщников Лукашевич. Но подрядчик не собирался выполнять взятые на себя обязательства, тем не менее соглашение было одобрено.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание - 10 лет колонии.