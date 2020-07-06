Культурное возрождение: Лувр открылся после пандемии коронавируса

Парижский Лувр вновь открыт для посетителей. Музей был закрыт примерно четыре месяца из-за пандемии коронавируса. У дверей Лувра выстроилась очередь: все посетители заранее купили билеты онлайн, ведь количество гостей строго регламентировано. Все они обязаны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию. Вход и выход также разграничены, чтобы потоки людей не пересекались.

А вот гидам к работе приступить пока не разрешили.

С 6 июля и в Санкт-Петербурге открылись музеи и выставочные залы, а также возобновили работу фитнес-центры и бассейны.