Культурное возрождение: Лувр открылся после пандемии коронавируса
Все посетители обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Парижский Лувр вновь открыт для посетителей. Музей был закрыт примерно четыре месяца из-за пандемии коронавируса. У дверей Лувра выстроилась очередь: все посетители заранее купили билеты онлайн, ведь количество гостей строго регламентировано. Все они обязаны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию. Вход и выход также разграничены, чтобы потоки людей не пересекались.
А вот гидам к работе приступить пока не разрешили.
С 6 июля и в Санкт-Петербурге открылись музеи и выставочные залы, а также возобновили работу фитнес-центры и бассейны.