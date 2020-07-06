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Цена «безбрачья»: почему выплаты на детей стали поводом для конфликта в неполных семьях

Владислав Кустов
Ирина Егорова
18:08 06.07.2020
Доказывать свою правоту родителям с детьми остается только через суд и то, что ребенок постоянно проживает с матерью, а получивший эти денежные средства отец не передал их для содержания ребенка.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В последнее время участились жалобы женщин, которые не смогли получить президентские выплаты на детей из-за бывших мужей, поскольку они успели подать заявления на пособия первыми. Юристы считают, что процедуру выплаты пособий на ребенка необходимо предварять проверкой на предмет того, с кем из родителей, если они разведены, он проживает.

Бывшие мужья тайком подают заявления, получают деньги, а матери-одиночки после сталкиваются с тем, что система пишет, что выплата уже получена.

«Он никак меня не уведомил, что получит эти деньги. Да, я на них рассчитывала. Потому что ребенок пока жил у бабушки, он вырос абсолютно из всего. Соответственно. нужно было покупать ему новые вещи», - рассказала Дарья Городько.

Такие ситуации стали не редкостью в Перми и Челябинске.

«У меня в работе таких обращений больше 30. Если говорить вообще об одновременной подаче родителями обращений, то это исчисляется большими цифрами», - объяснила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Доказывать свою правоту родителям с детьми остается только через суд, и то если ребенок постоянно проживает с матерью, а получивший эти денежные средства отец не передал их для содержания ребенка.

В пенсионном фонде о проблеме уже знают, спорные вопросы решают в индивидуальном порядке. Объясняется, что если заявление одного родителя поступило после того, как выплата уже была перечислена по заявлению ранее обратившегося родителя, отозвать назначенные средства Пенсионный фонд не может. Для получения новой выплаты на детей, которая предоставляется с июля, подавать повторное заявление не требуется. Если надо сделать так, чтобы средства были направлены не тому же родителю, который получил первую выплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд через сервис online.pfrf.ru, либо по предварительной записи через клиентскую службу.

Ранее глава государства распорядился выплачивать с апреля по июнь по пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, как меру поддержки из-за ситуации с пандемией коронавируса. Порядок получения выплат власти упростили специально, чтобы родители не тратили время на сбор справок и другую бумажную бюрократию. Достаточно только заполнить заявление на сайте госуслуг. С 1 июня на каждого ребенка до 16 лет один из родителей получает единовременное пособие - 10 тысяч рублей. С 1 июля автоматически выплачивается столько же.

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