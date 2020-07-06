СМИ: Ефремову предъявлено окончательное обвинение

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актеру предъявлено обвинение в окончательной редакции.

«Да. Обвинение предъявили», - сказал защитник актера агентству «Москва».

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Недавно адвокат актера Эльман Пашаев сделал сенсационное заявление. Он сообщил, что Ефремов не считает себя виновником аварии, после чего намекнул, что во время ДТП мог быть в машине не один.