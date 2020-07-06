Острая угроза: в Австралии в клубнике нашли иголки и кнопки

В Австралии полиция расследует три новых случая обнаружения острых предметов в ягодах клубники. Внутри были обнаружены металлические иголки и кнопки.



Также острые предметы были найдены в авокадо и хлебном багете.

Уточняется, что все опасные товары были приобретены в одном из супермаркетов Аделаиды, - обошлось без пострадавших.



Подобный случай уже происходил в Австралии в позапрошлом году. По подозрению во вредительстве была задержана 50-летняя сотрудница одной из ферм, которая, по версии следствия, пыталась отомстить работодателю.