Мусорная катастрофа: Арктике угрожает опасность из-за выброшенного на берег пластика

На протяжении нескольких веков люди со всего мира изучают уникальные территории Арктики и пытаются понять, как же устроена ее экосистема. Ежегодно небольшая яхта AlterEgo отправляется к северным архипелагам, где ученые собирают данные о белых медведях, птицах и других обитателях берегов Ледовитого океана. В то же время благодаря тем же исследованиям удалось выяснить, что Арктике угрожает опасность.

Пластиковые бутылки, банки, трубы, ведра - все это выкинул на берег шторм. Однако, если деревяшки и металлические гвозди съест морская соль, то пластик почти не разлагается и представляет собой реальную угрозу.

Сейчас на уборку арктических архипелагов отправляются сотни волонтеров. Особое внимание уделяют бывшим полярным базам.

«Мы складируем все эти бочки, готовим для дальнейшего вывоза. Как только мы их соберем, подойдет корабль и мы будем грузить уже и отправлять», - рассказал руководитель отряда добровольцев Евгений Рожовский.

Отмечается, что часть территорий уже полностью очищена, но впереди у добровольцев еще много работы.

Подробнее о том, как важна популяризация Арктики и арктических исследований, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.